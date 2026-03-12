اغتيال مسؤول إيراني في لبنان.. إسرائيل تكشف هويته (فيديو)

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله
🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق هذا الأسبوع (الثلاثاء) وقضى على المدعو أبو ذر محمدي وهو قائد في الحرس الثوري الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله في… pic.twitter.com/vRw63QlPbL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
