اغتيال مسؤول إيراني في لبنان.. إسرائيل تكشف هويته (فيديو)

🔸أغار جيش الدفاع في وقت سابق هذا الأسبوع (الثلاثاء) وقضى على المدعو أبو ذر محمدي وهو قائد في الحرس الثوري الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله في… pic.twitter.com/vRw63QlPbL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال أبو ذر محمدي وهو قائد في الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله في .وزعم الجيش الإسرائيلي أن محمدي كان يشكل عنصرًا مركزيًا في التنسيق العسكري بين والنظام حيث عمل كحلقة وصل ووسيط بين حزب الله ومسؤولين إيرانيين كبار، كما كان عنصرًا أساسيًا في بناء القوة العسكرية لحزب الله في مجال الصواريخ وعمل على إعادة إعمارها بعد عملية سهام . كما كان يعتبر مصدر معرفة ذو تاثير عالي في ما يتعلق بالوسائل القتالية الاستراتيجية التابعة لحزب الله.وأضاف الجيش الإسرائيلي: "في إطار منصبه عمليات التخطيط والتنفيذ في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، وقدم الاستشارة ووجّه تخطيط عمليات إطلاق الصواريخ نحو خلال عمليتي سهام الشمال وزئير ".