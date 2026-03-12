تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اغتيال مسؤول إيراني في لبنان.. إسرائيل تكشف هويته (فيديو)

Lebanon 24
12-03-2026 | 07:01
اغتيال مسؤول إيراني في لبنان.. إسرائيل تكشف هويته (فيديو)
اغتيال مسؤول إيراني في لبنان.. إسرائيل تكشف هويته (فيديو) photos 0
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال أبو ذر محمدي وهو قائد في الحرس الثوري الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله في بيروت.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن محمدي كان يشكل عنصرًا مركزيًا في التنسيق العسكري بين حزب الله والنظام الإيراني حيث عمل كحلقة وصل ووسيط بين حزب الله ومسؤولين إيرانيين كبار، كما كان عنصرًا أساسيًا في بناء القوة العسكرية لحزب الله في مجال الصواريخ وعمل على إعادة إعمارها بعد عملية سهام الشمال. كما كان يعتبر مصدر معرفة ذو تاثير عالي في ما يتعلق بالوسائل القتالية الاستراتيجية التابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "في إطار منصبه أشرف على عمليات التخطيط والتنفيذ في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، وقدم الاستشارة ووجّه تخطيط عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل خلال عمليتي سهام الشمال وزئير الأسد". 

