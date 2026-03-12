مرة جديدة…تأجيل سحب اللوتو

أفادت معلومات" " أن سحب اللوتو اللبناني، الذي كان مقرراً اليوم، قد أُرجئ إلى يوم الإثنين المقبل بسبب الظروف الراهنة.



ويُذكر أن سحب اللوتو شهد في الفترة الأخيرة أكثر من تأجيل نتيجة الأوضاع الأمنية والتطورات التي يشهدها ، ليُضاف هذا التأجيل الجديد إلى سلسلة التأجيلات السابقة.

