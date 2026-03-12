خلال جلسة مجلس الوزراء.. سلام طلب من رجي استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية

قال بول إن "رئيس الحكومة نواف سلام أكّد الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب وشكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثيّة".

وأضاف بعد جلسة : "طلب سلام من وزير الخارجيّة يوسف رجي استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانيّة بعدما صدر عن الحرس الثوريّ حول عمليّة بالتعاون مع ".

وتابع قائلاً: "بحثنا في موضوع التحريض، وسلام أشار إلى أنّنا ضدّ القمع ولكن ضدّ الفتنة بأيّ شكل كانت".

وأردف: "تطرقنا إلى أهمية التأكُّد من هويات النزلاء في الفنادق وهناك 592 مركز إيواء فتح أبوابه".

وأشار مرقص إلى أن عدد بلغ 126 ألف نازح لبناني حتى الآن جراء العدوان ".

وأعلن مرقص عن استشهاد 15 شخصاً وجرح 45 من الطواقم الطبية والإسعافية جراء العدوان الإسرائيلي.