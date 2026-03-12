تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مجددا… استعدوا للأمطار الموحلة في هذه الأيام

Lebanon 24
12-03-2026 | 07:45
مجددا… استعدوا للأمطار الموحلة في هذه الأيام
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتهطل أمطار متفرقة وموحلة.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة:  

طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، حتى ليل غد الجمعة حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره شمال مصر يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا يوم السبت، مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 80 كلم /س شمال البلاد ويستمر حتى ليل الأحد حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجا. 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية حيث تصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية .

الجمعة:  
غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد وتكون محملة بطبقات من الغبار. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال الليل وتهطل أمطار متفرقة وموحلة.

السبت:  
غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات فتسوء معه الرؤية ، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد. تنشط الرياح وتشتد سرعتها أحيانا لحدود ال 80 كم/س فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر نهار ا ويتدنى مستوى تساقطها الى 1800 متر ليلا.

الأحد:  
غائم الى غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا يرافقها برق ورعد فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل الى 75 كم/س فيرتفع موج البحر، تخف حدة الامطار اعتبارا من المساء وتنحسر تدريجا خلال الليل.
المديرية العامة

الحوض الشرقي

شمال مصر

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

لبنان

