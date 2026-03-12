تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

قائد القطاع الغربي في اليونيفيل يزور اتحاد بلديات صور

Lebanon 24
12-03-2026 | 08:00
قائد القطاع الغربي في اليونيفيل يزور اتحاد بلديات صور
زار قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال أندريا فراتشيللي مقر اتحاد بلديات قضاء صور، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد حسن دبوق، ونائبه عادل سعد، ونائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين.

وجاءت الزيارة في إطار جولة تفقدية للاطلاع على آلية العمل المعتمدة في ظل الظروف التي يشهدها جنوب لبنان، حيث اطّلع الجنرال فراتشيللي على أوضاع النازحين الموجودين في مراكز الإيواء وحاجاتهم، واعداً بمتابعة هذه الاحتياجات والعمل على تلبيتها قدر الإمكان.

بدوره شكر دبوق قائد القطاع الغربي على زيارته واهتمامه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بعد تسلّمه مسؤولياته، ومؤكداً "أهمية التعاون لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها".

كما عبّر المجتمعون عن "أملهم بأن يعمّ الأمن والسلام، وأن تنتهي الحرب وتتحقق الطمأنينة والاستقرار".
