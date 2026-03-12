قائد القطاع الغربي في اليونيفيل يزور اتحاد بلديات صور

زار قائد القطاع في اليونيفيل الجنرال أندريا فراتشيللي مقر اتحاد بلديات ، حيث كان في استقباله ، ونائبه ، ونائب رئيس بلدية صور .



وجاءت الزيارة في إطار جولة تفقدية للاطلاع على آلية العمل المعتمدة في ظل الظروف التي يشهدها ، حيث اطّلع الجنرال فراتشيللي على أوضاع الموجودين في مراكز الإيواء وحاجاتهم، واعداً بمتابعة هذه الاحتياجات والعمل على تلبيتها قدر الإمكان.



بدوره شكر دبوق قائد القطاع الغربي على زيارته واهتمامه، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بعد تسلّمه مسؤولياته، ومؤكداً "أهمية التعاون لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها".



كما عبّر المجتمعون عن "أملهم بأن يعمّ الأمن والسلام، وأن تنتهي الحرب وتتحقق الطمأنينة والاستقرار".

