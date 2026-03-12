قائد بارز في قوة "الرضوان".. أدرعي: اغتلنا أبو علي ريان

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال، السبت الماضي في منطقة ، ريان قائد منطقة في وحدة قوة



وزعم الجيش الإسرائيلي أن ريان كان يدير القتال لوحدة قوة الرضوان في جنوب وكان الشخصية المركزية المسؤولة عن تنسيق العمليات وتجنيد العناصر وإدارة سلسلة إمداد الوسائل القتالية التابعة للوحدة.

وأضاف أنه بالتزامن مع استهداف البارزين في الوحدة، تم على أكثر من 100 عنصر وتدمير أكثر من 60 مقرًا كانت تستخدمها الوحدة.



