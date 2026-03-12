انذار عاجل جدًا لسكان الضاحية الجنوبية!

#عاجل ‼️ إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية وبالأخص سكان أحياء:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي

🔸الحدث

🔸برج

🔸تحويطات

🔸الشياح



الغبيريالليلكيالحدثتحويطات الغدير".أضاف: "الجيش الاسرائيلي يعود ويكرر ان أنشطة تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم".تابع:"حرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فورًا وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى اشعار آخر".أكمل: "جيش الدفاع لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله او منشآته او وسائله القتالية. أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فورًا".