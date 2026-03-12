إنذار إسرائيلي عاجل لسكان جنوب لبنان: انتقلوا فورًا إلى شمال نهر الزهراني (صورة)

اضاف:"إنّ نشاط يُجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده بقوة لا سيما في مناطقكم. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم".أكمل:" حرصًا على سلامتكم، نتوجّه إلى جميع السكان الموجودين جنوب - عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. كل مبنى يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يصبح عرضة للاستهداف".ختم: "يا سكان جنوب ، عليكم الانتقال فورًا إلى شمال نهر انتبهوا: أي تحرك جنوبًا قد يعرض حياتكم للخطر".