لبنان
في هذه المنطقة.. سيارة تفقد السيطرة أثناء جنازة وتُصيب 6 أشخاص
Lebanon 24
12-03-2026
|
09:01
A-
A+
ؤ
photos
0
A+
A-
وقعت حادثة مؤسفة في بلدة
تل معيان
–
سهل عكار
، بعدما علِقت دعسة البنزين في سيارة أحد الأشخاص، ما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها أثناء مروره في المكان الذي كانت تُقام فيه جنازة أحد أبناء البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
واصطدمت السيارة بالمشيعين، ما أسفر عن إصابة حوالي 6 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
