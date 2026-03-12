في هذه المنطقة.. سيارة تفقد السيطرة أثناء جنازة وتُصيب 6 أشخاص

وقعت حادثة مؤسفة في بلدة – ، بعدما علِقت دعسة البنزين في سيارة أحد الأشخاص، ما أدى إلى فقدانه السيطرة عليها أثناء مروره في المكان الذي كانت تُقام فيه جنازة أحد أبناء البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



واصطدمت السيارة بالمشيعين، ما أسفر عن إصابة حوالي 6 أشخاص، نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.

