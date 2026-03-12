خريش يبحث مع رئيس بلدية العاقورة سبل دعم جهود الإغاثة

استقبل للدفاع المدني العميد الركن عماد ، في مكتبه، رئيس بلدية العاقورة السيد ، الذي أطلعه على قرار بوضع سيارة إسعاف تحت تصرف .



تأتي هذه الخطوة دعماً لجهود المديرية في ظل الظروف الراهنة والعدوان المستمر على ، بما يساهم في تعزيز الجهوزية للاستجابة السريعة عند وقوع أي طارئ، وتأكيداً على أهمية التعاون لإنقاذ الأرواح والحفاظ على السلامة العامة.





