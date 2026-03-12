اتحاد بلديات صيدا - الزهراني: جهود موحدة مع محافظة الجنوب لاحتواء أزمة النزوح

عقد رؤساء بلديات – اجتماعاً تنسيقياً مع محافظ الجنوب ، جرى خلاله التداول في تداعيات موجة النزوح الأخيرة وانعكاساتها على مدن وبلدات الاتحاد، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.



استعرض الاجتماع واقع مراكز الإيواء في البلدات المختلفة، حيث تم الاطلاع على قدرتها الاستيعابية والاحتياجات الأساسية للنازحين، مع مناقشة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات للمجتمعين النازح والمضيف.

كما تناول المجتمعون الجوانب الفنية والصحية والاجتماعية لإدارة المراكز، بما في ذلك النظافة والصرف الصحي والرعاية الصحية الأولية، وتأمين المستلزمات الإنسانية الضرورية في ظل الأعباء المتزايدة على البلديات.



أكد الحاضرون أهمية استمرار التنسيق بين بلديات الاتحاد ومحافظة الجنوب لتوحيد الجهود وتحسين الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وفي الختام، توجه رؤساء البلديات بالشكر للمحافظ منصور ضو وغرفة العمليات في المحافظة على جهودهم في متابعة الأزمة واحتواء تداعياتها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المدن والبلدات المستضيفة.



