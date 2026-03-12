منتدى استشراف الشرق الأوسط يعقد اجتماعه الدوري ويقدّم اقتراحًا لخفض التصعيد وحماية لبنان

عقد"منتدى استشراف الشرق الاوسط" اجتماعه الدوري للبحث في التطورات الراهنة في والمنطقة.



وفي بيان، عبّر المجتمعون"عن تضامنهم مع اللبنانيين من المناطق التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي".



وأكدوا" أن المسؤولية الاساسية في إغاثة النازحين تقع على عاتق الدولة، ولا يجوز أن يكون هذا الموضوع مادة تجاذب سياسي وطائفي، كما أن تداعيات النزوح تنعكس راهنا ومستقبلا على جميع اللبنانيين".



واعتبر المجتمعون" أن المطلوب هو تعزيز الخطاب الجامع التوحيدي بعيدا عن السجالات السياسية والاتهامات التي لا طائل منها، في ظرف مصيري كالذي يشهده لبنان".



وقد ناقش المجتمعون مسودة إقتراح يرمي الى وضع تصوّر لخفض التصعيد الفوري وتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية وبسط سلطة الدولة وسيادتها على الاراضي اللبنانية كافة.



وثمّن المجتمعون المبادرة التي اطلقها فخامة رئيس الجمهورية ، واعتبروا أنها الامثل لوقف اطلاق النار وحماية لبنان، تمهيدا لاتباع مسار سياسي وديبلوماسي داخلي وخارجي لوضع حد للعدوان الاسرائيلي.



كما ناقش المجتمعون بنود الاقتراح الذي تم اعداده بخلاصة لقاءات عدة عقدت سابقا لهذا الهدف، ومنها حلقات حوارية نظمها "منتدى استشراف الشرق الاوسط" على مدى اشهر، وتناولت مختلف جوانب الازمة اللبنانية.



وتم التوافق على تسليم الصيغة النهائية للاقتراح الى رئيس الجمهورية وسائر القيادات السياسية.

