لبنان
هاشم: بقاء الجنوبيين في قراهم إفشال لمخططات الإفراغ وتأكيد على التشبث بالأرض
Lebanon 24
12-03-2026
|
09:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور
قاسم هاشم
، في بيان له، عن إجرائه سلسلة اتصالات شملت رئيس الحكومة
نواف سلام
، ووزيرة
الشؤون الاجتماعية
حنين السيد
، ورئيس
مجلس الجنوب هاشم حيدر
.
وبحث
النائب هاشم
مع المعنيين أوضاع أبناء المناطق الجنوبية الحدودية، وخصَّ بالذكر قرى العرقوب الذين لا يزالون صامدين في قراهم رغم الاعتداءات. وأكد ضرورة توفير مقومات الصمود والخدمات اليومية، والعمل على الإسراع في إيصال المساعدات الغذائية والحياتية لهم، معتبراً أن دعم بقائهم في أرضهم يمثل إفشالاً لمخطط إفراغ الجنوب من أبنائه.
وقد أبدى رئيس الحكومة والمسؤولون تجاوباً مع هذه المطالب، مشددين على أن دعم المواطنين المتشبثين بأرضهم هو واجب الدولة تجاههم دفاعاً عن
لبنان
بأكمله.
