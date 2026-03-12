هاشم: بقاء الجنوبيين في قراهم إفشال لمخططات الإفراغ وتأكيد على التشبث بالأرض

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور ، في بيان له، عن إجرائه سلسلة اتصالات شملت رئيس الحكومة ، ووزيرة ، ورئيس .



وبحث مع المعنيين أوضاع أبناء المناطق الجنوبية الحدودية، وخصَّ بالذكر قرى العرقوب الذين لا يزالون صامدين في قراهم رغم الاعتداءات. وأكد ضرورة توفير مقومات الصمود والخدمات اليومية، والعمل على الإسراع في إيصال المساعدات الغذائية والحياتية لهم، معتبراً أن دعم بقائهم في أرضهم يمثل إفشالاً لمخطط إفراغ الجنوب من أبنائه.



وقد أبدى رئيس الحكومة والمسؤولون تجاوباً مع هذه المطالب، مشددين على أن دعم المواطنين المتشبثين بأرضهم هو واجب الدولة تجاههم دفاعاً عن بأكمله.





