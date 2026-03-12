بالتعاون مع وزارة الأشغال.. بلدية جبيل تبدأ تعبيد طرقاتها الداخلية

أعلنت بلدية جبيل-بيبلوس، في بيان لها، عن بدء أعمال تعبيد الطرق الداخلية في المدينة بالتعاون مع ، وذلك استغلالاً لتحسن الأحوال الجوية مع اقتراب فصل الربيع وجفاف التربة.



وقد انطلقت الأشغال في شوارع الأحياء التي كانت بحاجة ماسة للصيانة والتعبيد، على أن تستكمل تباعاً لتشمل أحياء أخرى، بما يهدف إلى تحسين واقع الطرقات وتسهيل حركة الأهالي والزوار في المدينة.





Advertisement