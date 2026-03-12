تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

لبنان

مطر يطرح حلاً لأزمة الأبنية المهددة بالانهيار: تعديل عامل الاستثمار في القبة والتبانة

Lebanon 24
12-03-2026 | 09:55
مطر يطرح حلاً لأزمة الأبنية المهددة بالانهيار: تعديل عامل الاستثمار في القبة والتبانة
مطر يطرح حلاً لأزمة الأبنية المهددة بالانهيار: تعديل عامل الاستثمار في القبة والتبانة photos 0
أعلن النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن إرسال كتاب إلى بلدية طرابلس يتضمن مقترحاً لتعديل عامل الاستثمار في منطقتي القبة والتبانة، كونهما الأكثر عرضة لخطر انهيار الأبنية، وذلك في إطار متابعته المستمرة لهذا الملف لمنع وقوع كوارث جديدة في المدينة.

وأوضح مطر أن الاقتراح يهدف إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص لإعادة الإعمار في ظل غياب المحفزات الحالية، مما سيساهم في تحسين المستوى الاقتصادي وشروط السكن في المنطقتين.

وشدد النائب على ضرورة دراسة المجلس البلدي لهذا الاقتراح بجدية عبر متخصصين، لضمان أن يكون الإعمار قائماً على مشروع إنمائي متكامل بعيداً عن سياسة المخالفات التي أدت إلى الوضع المأساوي الحالي.

المجلس البلدي

إعادة الإعمار

إيهاب مطر

التبانة

حسين ال

طرابلس

إيهاب

القبة

