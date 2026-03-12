مطر يطرح حلاً لأزمة الأبنية المهددة بالانهيار: تعديل عامل الاستثمار في القبة والتبانة

أعلن النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن إرسال كتاب إلى بلدية يتضمن مقترحاً لتعديل عامل الاستثمار في منطقتي والتبانة، كونهما الأكثر عرضة لخطر انهيار الأبنية، وذلك في إطار متابعته المستمرة لهذا الملف لمنع وقوع كوارث جديدة في المدينة.



وأوضح مطر أن الاقتراح يهدف إلى جذب مستثمرين من القطاع الخاص لإعادة الإعمار في ظل غياب المحفزات الحالية، مما سيساهم في تحسين المستوى الاقتصادي وشروط السكن في المنطقتين.



وشدد النائب على ضرورة دراسة لهذا الاقتراح بجدية عبر متخصصين، لضمان أن يكون الإعمار قائماً على مشروع إنمائي متكامل بعيداً عن سياسة المخالفات التي أدت إلى الوضع المأساوي الحالي.





Advertisement