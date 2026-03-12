إليكم الحصيلة النهائية لشهداء وجرحى غارتي عرمون والرملة البيضاء

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على قضاء عاليه، أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح.



وفي حصيلة نهائية للغارة على ارتفعت الحصيلة بعد استشهاد عدد من الجرحى وباتت كالتالي: 12 شهيدا َو28 جريحا

