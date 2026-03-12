ذعر في بلدة حوش الغنم.. اتصال مشبوه يثير الهلع

ورد اتصال من رقم اجنبي يزعم أنه من العدو بضرورة اخلاء منزل في بلدة حوش الغنم البقاعية في لعائلة من آل ما أثار حالة من الهلع بين افرادها، وقد اخلي المنزل احترازياً، وعلى الفور تمت إفادة الأجهزة الامنية ومديرية المخابرات في التي تعمل بدورها على متابعة الموضوع والتحقق من الامر، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



ورجحت المعلومات ان يكون الاتصال من ضمن الاتصالات العشوائية التي ترد إلى المواطنين في عدد من المناطق بهدف إثارة الذعر في نفوس الآمنين.

