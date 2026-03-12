انذار اسرائيلي عاجل جدا لهذا الحي في بيروت!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان وتحديدًا حي الباشورةالى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله والتي سيعمل ضدها الجيش .حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء المبنى المحدد وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".