ضمن سلسلة عمليات الحزب.. إليكم المواقع العسكرية المستهدفة في اسرائيل

أعلن عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة والمركزة، رداً على العدوان الذي طال المدن والبلدات وضاحية الجنوبية، وذلك ضمن سلسلة عمليات "العصف المأكول".

شملت العمليات استهداف قواعد عسكرية حساسة بصليات من الصواريخ النوعية، أبرزها قاعدة "غليلوت" (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ضواحي ، وقاعدة "بيت ليد" التي تضم معسكرات تدريب لواءي "الناحل" و"المظليين".

كما طال القصف الصاروخي النوعي مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت جنوب حيفا، بالإضافة إلى استهداف منظومة الدفاع الجوي المحيطة بمدينة قيسارية المحتلة.

وفي إطار التحذيرات التي وجهها حزب الله لمستوطنات ، استُهدفت مستوطنة " " مرتين متتاليتين بسرب من المسيّرات الانقضاضية وصليات صاروخية.

كما طالت هجمات المسيّرات ثكنة "يعرا"، مستوطنة "أدميت"، وقاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية، حيث أسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في .

ميدانياً، استُهدف تجمّعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع "مركبا" المستحدث بقذائف المدفعية، فيما طالت الرمايات الصاروخية منظومة الدفاع الجوي في "معالوت ترشيحا" ومستوطنتي "زرعيت" و"شلومي".