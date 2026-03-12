تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ضمن سلسلة عمليات الحزب.. إليكم المواقع العسكرية المستهدفة في اسرائيل

Lebanon 24
12-03-2026 | 10:37
ضمن سلسلة عمليات الحزب.. إليكم المواقع العسكرية المستهدفة في اسرائيل
أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة والمركزة، رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، وذلك ضمن سلسلة عمليات "العصف المأكول".
شملت العمليات استهداف قواعد عسكرية حساسة بصليات من الصواريخ النوعية، أبرزها قاعدة "غليلوت" (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ضواحي تل أبيب، وقاعدة "بيت ليد" التي تضم معسكرات تدريب لواءي "الناحل" و"المظليين". 
كما طال القصف الصاروخي النوعي مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت جنوب حيفا، بالإضافة إلى استهداف منظومة الدفاع الجوي المحيطة بمدينة قيسارية المحتلة.
وفي إطار التحذيرات التي وجهها حزب الله لمستوطنات الشمال، استُهدفت مستوطنة "نهاريا" مرتين متتاليتين بسرب من المسيّرات الانقضاضية وصليات صاروخية.
 كما طالت هجمات المسيّرات ثكنة "يعرا"، مستوطنة "أدميت"، وقاعدة "ميرون" للمراقبة الجوية، حيث أسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة.
ميدانياً، استُهدف تجمّعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع "مركبا" المستحدث بقذائف المدفعية، فيما طالت الرمايات الصاروخية منظومة الدفاع الجوي في "معالوت ترشيحا" ومستوطنتي "زرعيت" و"شلومي".

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

القاعدة

تل أبيب

سرب من

بيروت

