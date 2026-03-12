رجي يتلقى اتصالات من لندن ومدريد: تأكيد دولي على دعم استقرار لبنان ووقف الاعتداءات

تلقّى والمغتربين يوسف رجي مكالمةً هاتفيةً من لشؤون هاميش فالكونر، استوضح خلالها الأخير عن مستجدات الأوضاع في ، مبدياً تعاطف بلاده واستعدادها لتوفير المعونات الإنسانية، والسعي مع الأطراف ذات الصلة للوصول إلى وقفٍ للعمليات العسكرية.

بدوره، أعرب الوزير رجي عن تقديره لهذا الموقف، مُثنياً على الدور البريطاني المساند لاستقرار لبنان وسيادته، ومُطالباً بمارسة الضغوط اللازمة لإبعاد البنى التحتية المدنية عن نطاق القصف.



وفي سياقٍ متصل، أجريَ الوزير رجي محادثةً مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، الذي جدّد دعم بلاده للبنان، مُندّداً بقوّة بالخروقات ، ومُتعهّداً بأنّ حكومته ستوظّف كافة جهودها للمساعدة في استعادة التهدئة.



