العدد ارتفع.. إليكم حصيلة الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي على لبنان

نشرت التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان على .



جاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 12 آذار بلغ 687، وعدد الجرحى 1774.

من بين : 98 طفلا و62 سيدة



من بين الجرحى: 304 أطفال و328 سيدة



ارتفع عدد المسعفين الشهداء إلى 18 والجرحى إلى 45

