"الصحة" تعلن الحصيلة الأولية للغارة على أركي

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة أركي أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 7 بجروح.

