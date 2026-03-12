تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
المفتي قبلان: المساس بعقيدة الجيش كارثة وجودية
Lebanon 24
12-03-2026
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدّد المفتي
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
، في بيانٍ له، على أن صون البنية الوطنية للعقيدة الوطنية يتقدم على حماية البلد ذاته، مُعتبراً أن المساس بهذه البنية يهدد صميم وجود
لبنان
ودوره وعيشه المشترك.
وأكد المفتي قبلان أن الجيش يُمثّل جوهر الوظيفة الوطنية وأحد أبرز أعمدتها، محذراً من أن أي إخلال بمكانة الجيش وعقيدته يُدخل البلاد في أتون كارثة وجودية. كما وصف قدسية الجيش بأنها راسخة في وجدان اللبنانيين، مُشدداً على ضرورة صيانة هذه القدسية وتكريس دوره السيادي الضامن، بعيداً عن أي محاولات لاستدراجه إلى أتون الفتن الداخلية.
وختم بيانه بدعوة السلطة السياسية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب المواقف الارتجالية التي قد تأخذ البلاد إلى مسارات خطرة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستوجب حماية لبنان، وإخماد نيران الفتنة، وتثبيت
الشراكة الوطنية
، والتصدي لأي خطابٍ يناهض السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان : لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية
Lebanon 24
المفتي قبلان : لتكن الدولة بحجم المسؤولية التاريخية للعقيدة الوطنية
12/03/2026 18:07:06
12/03/2026 18:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان ناعيا الخامنئي: شهادة عظيمة على طريق آبائه المعصومين
Lebanon 24
المفتي قبلان ناعيا الخامنئي: شهادة عظيمة على طريق آبائه المعصومين
12/03/2026 18:07:06
12/03/2026 18:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا قيمة للعمل الفردي ولا بد من أحلاف إقليمية قوية
12/03/2026 18:07:06
12/03/2026 18:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا يمكن إعدام الشعب عن طريق معادلة الضريبة
Lebanon 24
المفتي قبلان: لا يمكن إعدام الشعب عن طريق معادلة الضريبة
12/03/2026 18:07:06
12/03/2026 18:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
الممتاز الشيخ أحمد قبلان
الجعفري الممتاز
الشراكة الوطنية
الوحدة الوطنية
أحمد قبلان
الشيخ أحمد
الجعفري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو..استهداف المبنى المهدد في الباشورة وسط بيروت
Lebanon 24
بالفيديو..استهداف المبنى المهدد في الباشورة وسط بيروت
11:39 | 2026-03-12
12/03/2026 11:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من الجنوب وصولاً إلى وسط بيروت... هذه البلدات تتعرّض للقصف!
Lebanon 24
من الجنوب وصولاً إلى وسط بيروت... هذه البلدات تتعرّض للقصف!
11:36 | 2026-03-12
12/03/2026 11:36:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هبة عراقية.. ناصر الدين يُسلّم مستشفى بعلبك الحكومي سيارة إسعاف
Lebanon 24
هبة عراقية.. ناصر الدين يُسلّم مستشفى بعلبك الحكومي سيارة إسعاف
11:49 | 2026-03-12
12/03/2026 11:49:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انذار إسرائيلي عاجل جدا لسكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط!
Lebanon 24
انذار إسرائيلي عاجل جدا لسكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط!
11:48 | 2026-03-12
12/03/2026 11:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين
Lebanon 24
في لبنان.. الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين
11:47 | 2026-03-12
12/03/2026 11:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
14:37 | 2026-03-11
11/03/2026 02:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:39 | 2026-03-12
بالفيديو..استهداف المبنى المهدد في الباشورة وسط بيروت
11:36 | 2026-03-12
من الجنوب وصولاً إلى وسط بيروت... هذه البلدات تتعرّض للقصف!
11:49 | 2026-03-12
هبة عراقية.. ناصر الدين يُسلّم مستشفى بعلبك الحكومي سيارة إسعاف
11:48 | 2026-03-12
انذار إسرائيلي عاجل جدا لسكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط!
11:47 | 2026-03-12
في لبنان.. الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين
11:42 | 2026-03-12
"لبنان ٢٤": لا استهداف اسرائيلي لمنطقة الكوستابرافا بل حريق نفايات (فيديو)
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 18:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 18:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 18:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24