المفتي قبلان: المساس بعقيدة الجيش كارثة وجودية

شدّد المفتي ، في بيانٍ له، على أن صون البنية الوطنية للعقيدة الوطنية يتقدم على حماية البلد ذاته، مُعتبراً أن المساس بهذه البنية يهدد صميم وجود ودوره وعيشه المشترك.



وأكد المفتي قبلان أن الجيش يُمثّل جوهر الوظيفة الوطنية وأحد أبرز أعمدتها، محذراً من أن أي إخلال بمكانة الجيش وعقيدته يُدخل البلاد في أتون كارثة وجودية. كما وصف قدسية الجيش بأنها راسخة في وجدان اللبنانيين، مُشدداً على ضرورة صيانة هذه القدسية وتكريس دوره السيادي الضامن، بعيداً عن أي محاولات لاستدراجه إلى أتون الفتن الداخلية.



وختم بيانه بدعوة السلطة السياسية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب المواقف الارتجالية التي قد تأخذ البلاد إلى مسارات خطرة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستوجب حماية لبنان، وإخماد نيران الفتنة، وتثبيت ، والتصدي لأي خطابٍ يناهض السلم الأهلي والوحدة الوطنية.





Advertisement