الباشورة وزقاق البلاط... إسرائيل تستهدف بيروت (فيديو وصور)

شنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ غارات على بيروت، واستهدف مبنى في منطقة الباشورة، عدّة مرّات.
مشاهد للغارة الإسرائيلية الثالثة التي استهدفت المبنى المهدد في الباشورة - بيروت pic.twitter.com/00sRZbKYjG
— lebanon 24 (@Lebanon24) March 12, 2026
مشاهد للغارة الإسرائيلية الثالثة التي استهدفت المبنى المهدد في الباشورة - بيروت pic.twitter.com/00sRZbKYjG
لحظة إستهداف "القرض الحسن" في زقاق البلاط pic.twitter.com/rfk0SBKLEb
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 12, 2026
لحظة إستهداف "القرض الحسن" في زقاق البلاط pic.twitter.com/rfk0SBKLEb