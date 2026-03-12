الباشورة وزقاق البلاط... إسرائيل تستهدف بيروت (فيديو وصور)

شنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ غارات على ، واستهدف مبنى في منطقة الباشورة، عدّة مرّات.

مشاهد للغارة الثالثة التي استهدفت المبنى المهدد في الباشورة - بيروت pic.twitter.com/00sRZbKYjG — 24 (@Lebanon24) March 12, 2026





أما في منطقة زقاق البلاط، فشنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ، غارة استهدفت مركز "القرض الحسن" في مبنى "الهدهد".

لحظة إستهداف "القرض الحسن" في زقاق البلاط pic.twitter.com/rfk0SBKLEb — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 12, 2026