لدعم التعليم عن بُعد... مبادرة من ألفا وتاتش للطلاب

لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
لدعم التعليم عن بُعد... مبادرة من "ألفا" و"تاتش" للطلاب
Lebanon 24
12-03-2026
|
11:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركتا الخليوي "ألفا" و"تاتش"، استجابةً لتوجيهات وزير الاتصالات
شارل الحاج
وبناءً على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، باقة بيانات مجانية مخصصة لدعم التعليم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها
لبنان
.
وتوفر
هذه المبادرة
للطلاب والكادر التعليمي في جميع المراحل سعة 20 جيغابايت، تُستخدم لأغراض التعلم الإلكتروني خلال أيام الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة، بين الساعة 7:30 صباحاً و2:00 من بعد الظهر. وتتيح الباقة وصولاً مجانياً إلى منصتي "
microsoft
Teams" و"مدرستي"، بالإضافة إلى أي وسائط أخرى تعتمدها وزارة التربية.
تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى تذليل العقبات أمام القطاع
التربوي
وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع تسجيل استجابة فورية من قطاع الخليوي لهذه الاحتياجات.
