تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لدعم التعليم عن بُعد... مبادرة من "ألفا" و"تاتش" للطلاب

Lebanon 24
12-03-2026 | 11:42
A-
A+
لدعم التعليم عن بُعد... مبادرة من ألفا وتاتش للطلاب
لدعم التعليم عن بُعد... مبادرة من ألفا وتاتش للطلاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلقت شركتا الخليوي "ألفا" و"تاتش"، استجابةً لتوجيهات وزير الاتصالات شارل الحاج وبناءً على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، باقة بيانات مجانية مخصصة لدعم التعليم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

وتوفر هذه المبادرة للطلاب والكادر التعليمي في جميع المراحل سعة 20 جيغابايت، تُستخدم لأغراض التعلم الإلكتروني خلال أيام الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة، بين الساعة 7:30 صباحاً و2:00 من بعد الظهر. وتتيح الباقة وصولاً مجانياً إلى منصتي "microsoft Teams" و"مدرستي"، بالإضافة إلى أي وسائط أخرى تعتمدها وزارة التربية.

تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى تذليل العقبات أمام القطاع التربوي وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع تسجيل استجابة فورية من قطاع الخليوي لهذه الاحتياجات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ألفا" و"تاتش" تفعلان خدمة التجوال المحلي للداتا لتعزيز التغطية وجودة الإنترنت
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
طالب ماجستير يحوّل "تعليم ركوب الدراجات" إلى مشروع مربح
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ألفا عنصر من "اليونيفيل" غادروا لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس إدارة "تاتش" يطلع عون على واقع قطاع "الخليوي"
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:16:30 Lebanon 24 Lebanon 24

هذه المبادرة

شارل الحاج

مبادرة من

microsoft

التربوي

الرامي

لبنان

شارل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-12
Lebanon24
17:11 | 2026-03-12
Lebanon24
17:09 | 2026-03-12
Lebanon24
16:52 | 2026-03-12
Lebanon24
16:34 | 2026-03-12
Lebanon24
16:22 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24