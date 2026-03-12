لدعم التعليم عن بُعد... مبادرة من ألفا وتاتش للطلاب

أطلقت شركتا الخليوي "ألفا" و"تاتش"، استجابةً لتوجيهات وزير الاتصالات وبناءً على طلب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، باقة بيانات مجانية مخصصة لدعم التعليم عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها .



وتوفر للطلاب والكادر التعليمي في جميع المراحل سعة 20 جيغابايت، تُستخدم لأغراض التعلم الإلكتروني خلال أيام الأسبوع، من الإثنين إلى الجمعة، بين الساعة 7:30 صباحاً و2:00 من بعد الظهر. وتتيح الباقة وصولاً مجانياً إلى منصتي " Teams" و"مدرستي"، بالإضافة إلى أي وسائط أخرى تعتمدها وزارة التربية.



تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى تذليل العقبات أمام القطاع وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع تسجيل استجابة فورية من قطاع الخليوي لهذه الاحتياجات.





Advertisement