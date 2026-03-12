انذار إسرائيلي عاجل جدا لسكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط!

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عبر حسابه على منصة "إكس": "انذار عاجل إلى سكان وتحديدًا حي زقاق البلاط".أضاف: "الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع. حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء المبنى المحدد وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".