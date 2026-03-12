هبة عراقية.. ناصر الدين يُسلّم مستشفى بعلبك الحكومي سيارة إسعاف

سلَّم العامة الدكتور ركان سيارة إسعاف من الفئة C إلى مدير شكر، وهي هبةٌ مقدّمة من الشقيقة.



وتأتي لتعزيز الجهوزية الميدانية في المستشفى، وتسريع الاستجابة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، في خطوةٍ تُجسّد الحرص على دعم القطاع الصحي اللبناني، وتمكينه من مواصلة أداء رسالته الإنسانية.





Advertisement