في لبنان.. الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين

Lebanon 24
12-03-2026 | 11:47
في لبنان.. الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين
في لبنان.. الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين photos 0
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي الكابتن إيلا واوية عبر حسابها على منصة "إكس" :"الجيش الاسرائيلي قضى في لبنان على قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين". 

اضاف: "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قام سلاح الجو الليلة الماضية بالقضاء على المخرب المدعو علي مسلم طباجة، قائد فرقة الأمام الحسين ومسؤولين كبار آخرين". 

أكمل: "تعتبر فرقة الإمام الحسين قوة عسكرية يستخدمها فيلق القدس الإيراني لتعزيز المحور الإيراني واستخدام القوة ضد الجيش الاسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل، كما تعد وحدة عسكرية ذات إمكانيات مهمة بالنسبة لحزب الله، وتتكون من آلاف المخربين من ذوي الجنسيات الشرق أوسطية المختلفة.. خلال عمليتي "زئير الأسد" و"سهام الشمال" لعبت الفرقة دورًا فعالاً في القتال، حيث نفذت العديد من العمليات انطلاقًا من الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله، ومنها إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ إلى بلداتنا الشمالية". 

تابع: "وكان المذكور المدعى طباجة من أكبر القادة في تنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل، حيث كان عنصرًا بارزًا في فرقة الإمام الحسين وركيزة دعم ملموسة لحزب الله. في بداية طريقه التحق طباجة بحزب الله وعلى مر السنين شغل مجموعة من المناصب العسكرية سواء في حزب الله أو في الفرقة، ووصل إلى منصب نائب قائد الفرقة". 

ختم: "في إطار عملية "سهام الشمال" تم القضاء على قائد الفرقة السابق، الملقب ذو الفقار، ومن ثم تعيّن طباجة قائدًا لها. بالإضافة إلى ذلك، لعب دورًا في إعادة بناء قدرات حزب الله وكان على تواصل مستمر ووثيق مع كبار مسؤولي المحور ومع عناصر إيرانية. في إطار الهجمة تم القضاء أيضًا على المخربين جهاد السفيرة، نائب قائد فرقة الإمام الحسين، وساجد الهندسة، مسؤول الطائرات المسيرة في الفرقة ومسؤولين كبار آخرين في الفرقة". 
