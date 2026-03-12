ماذا ستستهدف إسرائيل في زقاق البلاط؟

علم " "، أنّ العدوّ الإسرائيليّ سيقوم باستهداف مركز جمعية "القرض الحسن" في مبنى "الهدهد"، في منطقة زقاق البلاط في .

وكان جيش العدوّ الإسرائيليّ وجّه تحذيراً عاجلاً إلى سكان حيّ زقاق البلاط، وقال في بيان: "الى كل من يوجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم موجودون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله والتي سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي".

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي زقاق البلاط



⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.



⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم… pic.twitter.com/lhZBsMKqVs — (@AvichayAdraee) March 12, 2026