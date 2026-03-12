رئيس الأركان الإسرائيليّ: لقد ارتكب "حزب الله" خطأ فادحاً

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ " أجرى تقييماً للوضع وتلقى إحاطة عملياتية حول ما جرى خلال الأيام الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة قيادة ، وأوعز بتعزيز ونشر قوات إضافية على الشمالية".



وبحسب الجيش الإسرائيليّ، قال رئيس الأركان إيال زامير: "نحن في حرب متعددة الساحات، حيث نعمل بشكل متزامن ضدّ ووكلائها. كل ضربة لإيران تضعف جميع وكلائها. الحرب ضد هي حرب في ساحة رئيسية إضافية وليست ساحة ثانوية. لا يجوز السماح لأعدائنا بزرع الإحباط أو كسر المعنويات بيننا. سنواصل العمل في المنطقة الشمالية بقوة وسنعزز القوات".



وأضاف: "لقد ارتكب حزب الله خطأ فادحاً وسيواصل دفع ثمن باهظ على ذلك. إن لا تفرض سلطتها داخل أراضيها ولذلك سنفعل نحن ذلك. بعد الضربة في الضاحية، بدأ العديد من عناصر حزب الله بالفرار إلى أماكن اختباء أخرى في وسط المناطق المأهولة بالسكان المدنيين. هذه المعركة لن تكون قصيرة. سنجلب إلى المنطقة قوات إضافية وقدرات أخرى. سنواصل العمل بقوة كبيرة. نحن نواصل التقدم إلى الأمام".

