تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس الأركان الإسرائيليّ: لقد ارتكب "حزب الله" خطأ فادحاً

Lebanon 24
12-03-2026 | 12:21
A-
A+
رئيس الأركان الإسرائيليّ: لقد ارتكب حزب الله خطأ فادحاً
رئيس الأركان الإسرائيليّ: لقد ارتكب حزب الله خطأ فادحاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "رئيس الأركان أجرى تقييماً للوضع وتلقى إحاطة عملياتية حول ما جرى خلال الأيام الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة قيادة المنطقة الشمالية، وأوعز بتعزيز ونشر قوات إضافية على الجبهة الشمالية".

وبحسب الجيش الإسرائيليّ، قال رئيس الأركان إيال زامير: "نحن في حرب متعددة الساحات، حيث نعمل بشكل متزامن ضدّ إيران ووكلائها. كل ضربة لإيران تضعف جميع وكلائها. الحرب ضد حزب الله هي حرب في ساحة رئيسية إضافية وليست ساحة ثانوية. لا يجوز السماح لأعدائنا بزرع الإحباط أو كسر المعنويات بيننا. سنواصل العمل في المنطقة الشمالية بقوة وسنعزز القوات". 

وأضاف: "لقد ارتكب حزب الله خطأ فادحاً وسيواصل دفع ثمن باهظ على ذلك. إن الحكومة اللبنانية لا تفرض سلطتها داخل أراضيها ولذلك سنفعل نحن ذلك. بعد الضربة في الضاحية، بدأ العديد من عناصر حزب الله بالفرار إلى أماكن اختباء أخرى في بيروت وسط المناطق المأهولة بالسكان المدنيين. هذه المعركة لن تكون قصيرة. سنجلب إلى المنطقة الشمال قوات إضافية وقدرات أخرى. سنواصل العمل بقوة كبيرة. نحن نواصل التقدم إلى الأمام".
 
 
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ فادحا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: حزب الله ارتكب خطأً فادحاً ودفع السكان الثمن هذا الصباح بعشرات القتلى
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحًا بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل ويجب عليه وقف هجماته فورًا
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:17:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الحكومة اللبنانية

المنطقة الشمالية

رئيس الأركان

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-12
Lebanon24
17:11 | 2026-03-12
Lebanon24
17:09 | 2026-03-12
Lebanon24
16:52 | 2026-03-12
Lebanon24
16:34 | 2026-03-12
Lebanon24
16:22 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24