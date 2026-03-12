تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
رئيس الأركان الإسرائيليّ: لقد ارتكب "حزب الله" خطأ فادحاً
Lebanon 24
12-03-2026
|
12:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّ "
رئيس الأركان
أجرى تقييماً للوضع وتلقى إحاطة عملياتية حول ما جرى خلال الأيام الأخيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة قيادة
المنطقة الشمالية
، وأوعز بتعزيز ونشر قوات إضافية على
الجبهة
الشمالية".
وبحسب الجيش الإسرائيليّ، قال رئيس الأركان إيال زامير: "نحن في حرب متعددة الساحات، حيث نعمل بشكل متزامن ضدّ
إيران
ووكلائها. كل ضربة لإيران تضعف جميع وكلائها. الحرب ضد
حزب الله
هي حرب في ساحة رئيسية إضافية وليست ساحة ثانوية. لا يجوز السماح لأعدائنا بزرع الإحباط أو كسر المعنويات بيننا. سنواصل العمل في المنطقة الشمالية بقوة وسنعزز القوات".
وأضاف: "لقد ارتكب حزب الله خطأ فادحاً وسيواصل دفع ثمن باهظ على ذلك. إن
الحكومة اللبنانية
لا تفرض سلطتها داخل أراضيها ولذلك سنفعل نحن ذلك. بعد الضربة في الضاحية، بدأ العديد من عناصر حزب الله بالفرار إلى أماكن اختباء أخرى في
بيروت
وسط المناطق المأهولة بالسكان المدنيين. هذه المعركة لن تكون قصيرة. سنجلب إلى المنطقة
الشمال
قوات إضافية وقدرات أخرى. سنواصل العمل بقوة كبيرة. نحن نواصل التقدم إلى الأمام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ فادحا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر
Lebanon 24
ماكرون: حزب الله ارتكب خطأ فادحا بقصف إسرائيل وتعريض شعب لبنان للخطر
12/03/2026 23:17:18
12/03/2026 23:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: حزب الله ارتكب خطأً فادحاً ودفع السكان الثمن هذا الصباح بعشرات القتلى
Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: حزب الله ارتكب خطأً فادحاً ودفع السكان الثمن هذا الصباح بعشرات القتلى
12/03/2026 23:17:18
12/03/2026 23:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"
12/03/2026 23:17:18
12/03/2026 23:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحًا بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل ويجب عليه وقف هجماته فورًا
Lebanon 24
ماكرون: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحًا بجرّ لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل ويجب عليه وقف هجماته فورًا
12/03/2026 23:17:18
12/03/2026 23:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
الحكومة اللبنانية
المنطقة الشمالية
رئيس الأركان
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
Lebanon 24
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
13:41 | 2026-03-12
12/03/2026 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:11 | 2026-03-12
12/03/2026 05:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
17:09 | 2026-03-12
12/03/2026 05:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:52 | 2026-03-12
12/03/2026 04:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
Lebanon 24
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
16:34 | 2026-03-12
12/03/2026 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:41 | 2026-03-12
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
17:11 | 2026-03-12
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:09 | 2026-03-12
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
16:52 | 2026-03-12
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:34 | 2026-03-12
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
16:22 | 2026-03-12
سفارة لبنان في كندا تشكر الحكومة الكنديّة على مساعدتها الإنسانيّة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 23:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 23:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 23:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24