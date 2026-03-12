بالأسماء... هؤلاء هم شهداء "غارة عين إبل"

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سطح أحد المباني في بلدة الجنوبيّة.

وأشارت إلى استشهاد 3 أشخاص في الغارة هم عمال صيانة في شبكات الاتصال والهاتف.

والشهداء هم:

-

- دحروج

- شادي عمار