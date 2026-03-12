مرقص يُطالب بوقف التشويش على "إذاعة لبنان" ويُؤكد على حماية بثّها

وجّه المحامي د. بول مرقص كتاباً إلى الجهات المعنية، طالب فيه بوقف التشويش الذي يطال "إذاعة " وباتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرارية بثّها بشكلٍ سليم.



وعلى صعيدٍ آخر، أجرى الوزير مرقص اتصالاً بالبطريركية ، قدّم فيه واجب العزاء باستشهاد الأب ، مُبدياً تضامنه معها في هذا المُصاب.



وفي إطار أنشطته، سيُبرم الوزير مرقص غداً اتفاقية تعاون مع الجمعية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة (SIDC)، دعماً للمبادرات الصحية والاجتماعية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، وبما يخدم تسليط الضوء إعلامياً على قضايا واحتياجاتهم.



كما استقبل الوزير مرقص رئيس تحرير موقع " الساعة - Trust Media" الإعلامي مصطفى حامو.



إلى ذلك، سيقوم الوزير مرقص غداً بزيارةٍ إلى إذاعة "لبنان الحر" في أدونيس، للقاء طاقم العمل فيها، في إطار سلسلة زياراته للمؤسسات الإعلامية، والتي كان آخر محطاتها قناة "الميادين".





