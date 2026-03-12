تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عون اتصل برئيس الجامعة اللبنانية معزياً باستشهاد مدير كلية العلوم واحد أعضاء الهيئة التعليمية

Lebanon 24
12-03-2026 | 13:14
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً برئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وقدم له التعازي باستشهاد مدير كلية العلوم الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور في القصف الإسرائيلي الذي تعرض له حرم الجامعة بعد ظهر اليوم في محلة الحدث . 
ودان الرئيس عون استهداف كلية العلوم ، هذا الصرح التربوي الوطني الكبير الذي يجمع شباب لبنان من مختلف انتماءاتهم ويؤهلهم  للمساهمة في بناء لبنان الغد الذي يحلمون به . 
وقال الرئيس عون : " ان ما حصل اليوم في كلية العلوم جريمة مدانة بكل المقاييس، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر الاعتداء على المؤسسات التعليمية والمدنيين ، وهو فصل جديد من فصول استهداف المدنيين سواء في قراهم وبلداتهم او في مراكز عملهم او اماكن دراستهم . وإذ ندين هذا الاعتداء الخطير، نتقدم بأحر التعازي من عائلة الشهيدين ومن أسرة الجامعة اللبنانية والهيئة التعليمية والطلاب، مؤكدين أن قصف  الصروح الأكاديمية والعلمية هو اعتداء على المعرفة والإنسانية وعلى حق اللبنانيين في التحصيل العلمي  والحياة الآمنة. 
إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات المدنية في لبنان يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتأمين الحماية للبنان ولمؤسساته التربوية والمدنية. وستبقى الجامعة اللبنانية، رغم كل ما تتعرض له، منارة للعلم والفكر، ولن تنال الاعتداءات من إرادة اللبنانيين في التمسك بالعلم وبالحياة. رحم الله الشهيدين، وحمى لبنان ".
مواضيع ذات صلة
عون اتصل بالبطريرك الراعي وبراعي ابرشية صور معزيا باستشهاد الاب الراعي
وزير الإعلام: تعيين رئيس مدير عام وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة
طلب من "الجامعة اللبنانية" إلى عمداء ومديري الكليات والمعاهد
ندوة عن "المفقودين والمخفيين قسرا" في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية
