Najib Mikati
بحث
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-03-2026 | 13:17
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم photos 0
قال العديد من المواطنين الذين يسكنون في مناطق قريبة من الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إنّهم "استفاقوا اليوم على رائحة كريهة جدّاً، تُشبه البارود".

وأضاف المواطنون لـ"لبنان 24"، إنّ "سبب الرائحة قد يكون الصواريخ الثقيلة التي تمّ قصف مناطق الضاحية الجنوبيّة بها ليل أمس".

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يشكو منها مواطنون من الرائحة الكريهة التي تترافق مع الغارات الإسرائيليّة العنيفة، فسبق وأنّ لفت العديد منهم في الحرب السابقة، إلى حوادث مُشابهة، وخصوصاً بعد إستهداف الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
"خاص لبنان24"

