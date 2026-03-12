بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم



قال العديد من المواطنين الذين يسكنون في مناطق قريبة من الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إنّهم "استفاقوا اليوم على رائحة كريهة جدّاً، تُشبه البارود".



وأضاف المواطنون لـ" "، إنّ "سبب الرائحة قد يكون الصواريخ الثقيلة التي تمّ قصف مناطق الضاحية الجنوبيّة بها ليل أمس".



وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يشكو منها مواطنون من الرائحة الكريهة التي تترافق مع الإسرائيليّة العنيفة، فسبق وأنّ لفت العديد منهم في الحرب السابقة، إلى حوادث مُشابهة، وخصوصاً بعد إستهداف الأمينين العامين السابقين لـ" " وهاشم .

Advertisement