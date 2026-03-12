شهيدان وجرحى... غارات إسرائيليّة تستهدف بلدات جنوبيّة

استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ، مبنى قرب مدارس في مدينة صور، ما أدى إلى استشهاد شخصين، وإصابة آخرين بجروحٍ.

كما استهدفت غارة إسرائيليّة، حيّ العريض في بلدة حبوش، وتحدثّت المعلومات عن تسجيل إصابات.

كذلك، استهدفت غارة إسرائيليّة بلدة القليلة.

أما في دير انطار، فشنّت طائرة مسيّرة إسرائيليّة غارة على البلدة.

كما استهدفت غارة بلدة الغسانية.

وفي معلومات جديدة عن حصيلة الغارة التي استهدفت ، عُلِمَ أنّ 7 جرحى نقلوا إلى المستشفى، بينما البحث لا يزال جارياً عن مفقودين.

واستهدفت غارة إسرائيليّة حيّ المدرسة الرسميّة في .

واستهدفت غارة .

قصف مدفعيّ

أفادت مندوبة " "، عن تعرّض بلدتيّ القنطرة وبنت ، لقصفٍ مدفعيّ إسرائيليّ.