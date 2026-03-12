تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
شهيدان وجرحى... غارات إسرائيليّة تستهدف بلدات جنوبيّة
Lebanon 24
12-03-2026
|
13:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدفت طائرات العدوّ الإسرائيليّ، مبنى قرب مدارس
المهدي
في مدينة صور، ما أدى إلى استشهاد شخصين، وإصابة آخرين بجروحٍ.
كما استهدفت غارة إسرائيليّة، حيّ العريض في بلدة حبوش، وتحدثّت المعلومات عن تسجيل إصابات.
كذلك، استهدفت غارة إسرائيليّة بلدة القليلة.
أما في دير انطار، فشنّت طائرة مسيّرة إسرائيليّة غارة على البلدة.
كما استهدفت غارة بلدة الغسانية.
وفي معلومات جديدة عن حصيلة الغارة التي استهدفت
تفاحتا
، عُلِمَ أنّ 7 جرحى نقلوا إلى المستشفى، بينما البحث لا يزال جارياً عن مفقودين.
واستهدفت غارة إسرائيليّة حيّ المدرسة الرسميّة في
دير الزهراني
.
واستهدفت غارة
النبطية
الفوقا
.
قصف مدفعيّ
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، عن تعرّض بلدتيّ القنطرة وبنت
جبيل
، لقصفٍ مدفعيّ إسرائيليّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
Lebanon 24
شهداء وجرحى جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب خانيونس في غزة
12/03/2026 23:18:19
12/03/2026 23:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
3 جرحى من المدنيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا - جنوب لبنان
Lebanon 24
3 جرحى من المدنيين إثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عبا - جنوب لبنان
12/03/2026 23:18:19
12/03/2026 23:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة غارات إسرائيليّة تستهدف بلدات جنوبيّة
Lebanon 24
سلسلة غارات إسرائيليّة تستهدف بلدات جنوبيّة
12/03/2026 23:18:19
12/03/2026 23:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية استهدفت صريفا وأوقعت شهداء وجرحى
Lebanon 24
"لبنان 24": غارات إسرائيلية استهدفت صريفا وأوقعت شهداء وجرحى
12/03/2026 23:18:19
12/03/2026 23:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دير الزهراني
الإسرائيلي
الزهراني.
الزهراني
لبنان 24
بنت جبيل
إسرائيل
النبطية
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
Lebanon 24
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
13:41 | 2026-03-12
12/03/2026 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:11 | 2026-03-12
12/03/2026 05:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
17:09 | 2026-03-12
12/03/2026 05:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:52 | 2026-03-12
12/03/2026 04:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
Lebanon 24
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
16:34 | 2026-03-12
12/03/2026 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:41 | 2026-03-12
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
17:11 | 2026-03-12
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:09 | 2026-03-12
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
16:52 | 2026-03-12
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:34 | 2026-03-12
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
16:22 | 2026-03-12
سفارة لبنان في كندا تشكر الحكومة الكنديّة على مساعدتها الإنسانيّة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 23:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 23:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 23:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24