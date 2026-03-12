وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية "جريمة حرب" موصوفة

نعت والجامعة ، في بيان مشترك، مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسن بزي والدكتور مرتضى سرور، اللذين ارتقيا شهيدين جراء الاعتداء الذي طال مجمع أثناء تأديتهما لرسالتهما الأكاديمية.



واعتبر البيان أن ضرب المؤسسات التعليمية والجامعية يُعدّ عدواناً سافراً على رسالة وذاكرة الأمم، ومحاولةً لتعطيل مسار المعرفة، مؤكداً أن هذا الاستهداف يرقى إلى "جريمة حرب" موصوفة، لا سيما في ظل القوانين الدولية التي توجب حماية المنشآت التربوية والثقافية وتمنع التعرض لها.



ودعت الوزارة والجامعة المنظمات الدولية والأممية إلى النهوض بمسؤولياتها والتدخل الفوري لتوفير الحماية للحرم الجامعي وإبعاد المؤسسات التعليمية عن ساحات الصراع. وفي ختام البيان، تقدمت الوزارة والجامعة بالتعازي لعائلتي الشهيدين وزملائهما وطلابهما، مشددة على أن الأسرة التعليمية بجميع مكوناتها ستواصل صمودها في وجه كل محاولات التدمير.





