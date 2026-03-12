تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية "جريمة حرب" موصوفة

Lebanon 24
12-03-2026 | 13:23
وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية جريمة حرب موصوفة
نعت وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية، في بيان مشترك، مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسن بزي والدكتور مرتضى سرور، اللذين ارتقيا شهيدين جراء الاعتداء الذي طال مجمع رفيق الحريري الجامعي أثناء تأديتهما لرسالتهما الأكاديمية.

واعتبر البيان أن ضرب المؤسسات التعليمية والجامعية يُعدّ عدواناً سافراً على رسالة العلم وذاكرة الأمم، ومحاولةً لتعطيل مسار المعرفة، مؤكداً أن هذا الاستهداف يرقى إلى "جريمة حرب" موصوفة، لا سيما في ظل القوانين الدولية التي توجب حماية المنشآت التربوية والثقافية وتمنع التعرض لها.

ودعت الوزارة والجامعة المنظمات الدولية والأممية إلى النهوض بمسؤولياتها والتدخل الفوري لتوفير الحماية للحرم الجامعي وإبعاد المؤسسات التعليمية عن ساحات الصراع. وفي ختام البيان، تقدمت الوزارة والجامعة بالتعازي لعائلتي الشهيدين وزملائهما وطلابهما، مشددة على أن الأسرة التعليمية بجميع مكوناتها ستواصل صمودها في وجه كل محاولات التدمير.

مواضيع ذات صلة
ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على طاولة وزارة التربية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف الجامعة اللبنانية على طاولة "لجنة التربية".. تعديلات قانونية وإنصاف للموظفين
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم

رفيق الحريري الجامعي

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

رفيق الحريري

اللبنانية

أكاديمية

Lebanon24
13:41 | 2026-03-12
Lebanon24
17:11 | 2026-03-12
Lebanon24
17:09 | 2026-03-12
Lebanon24
17:05 | 2026-03-12
Lebanon24
16:52 | 2026-03-12
Lebanon24
16:34 | 2026-03-12
