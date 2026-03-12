تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
وزارة التربية: استهداف الجامعة اللبنانية "جريمة حرب" موصوفة
Lebanon 24
12-03-2026
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت
وزارة التربية والتعليم العالي
والجامعة
اللبنانية
، في بيان مشترك، مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسن بزي والدكتور مرتضى سرور، اللذين ارتقيا شهيدين جراء الاعتداء الذي طال مجمع
رفيق الحريري الجامعي
أثناء تأديتهما لرسالتهما الأكاديمية.
واعتبر البيان أن ضرب المؤسسات التعليمية والجامعية يُعدّ عدواناً سافراً على رسالة
العلم
وذاكرة الأمم، ومحاولةً لتعطيل مسار المعرفة، مؤكداً أن هذا الاستهداف يرقى إلى "جريمة حرب" موصوفة، لا سيما في ظل القوانين الدولية التي توجب حماية المنشآت التربوية والثقافية وتمنع التعرض لها.
ودعت الوزارة والجامعة المنظمات الدولية والأممية إلى النهوض بمسؤولياتها والتدخل الفوري لتوفير الحماية للحرم الجامعي وإبعاد المؤسسات التعليمية عن ساحات الصراع. وفي ختام البيان، تقدمت الوزارة والجامعة بالتعازي لعائلتي الشهيدين وزملائهما وطلابهما، مشددة على أن الأسرة التعليمية بجميع مكوناتها ستواصل صمودها في وجه كل محاولات التدمير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على طاولة وزارة التربية
Lebanon 24
ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على طاولة وزارة التربية
12/03/2026 23:18:26
12/03/2026 23:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
Lebanon 24
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
12/03/2026 23:18:26
12/03/2026 23:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف الجامعة اللبنانية على طاولة "لجنة التربية".. تعديلات قانونية وإنصاف للموظفين
Lebanon 24
ملف الجامعة اللبنانية على طاولة "لجنة التربية".. تعديلات قانونية وإنصاف للموظفين
12/03/2026 23:18:26
12/03/2026 23:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
Lebanon 24
"حزب الله" يُدين جريمة اغتيال نور الدين: اعتداء يرقى إلى مستوى جريمة حرب
12/03/2026 23:18:26
12/03/2026 23:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة التربية والتعليم
رفيق الحريري الجامعي
الجامعة اللبنانية
جامعة اللبنانية
رفيق الحريري
اللبنانية
أكاديمية
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
Lebanon 24
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
13:41 | 2026-03-12
12/03/2026 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:11 | 2026-03-12
12/03/2026 05:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
17:09 | 2026-03-12
12/03/2026 05:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر نقل 3 أشخاص إلى المستشفى... إليكم ما شهدته الزاهرية مساء (فيديو)
Lebanon 24
الصليب الأحمر نقل 3 أشخاص إلى المستشفى... إليكم ما شهدته الزاهرية مساء (فيديو)
17:05 | 2026-03-12
12/03/2026 05:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:52 | 2026-03-12
12/03/2026 04:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:41 | 2026-03-12
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
17:11 | 2026-03-12
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:09 | 2026-03-12
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
17:05 | 2026-03-12
الصليب الأحمر نقل 3 أشخاص إلى المستشفى... إليكم ما شهدته الزاهرية مساء (فيديو)
16:52 | 2026-03-12
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:34 | 2026-03-12
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 23:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 23:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 23:18:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24