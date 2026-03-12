تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مؤسسة "CMA CGM" تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات
Lebanon 24
12-03-2026
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مؤسسة "Fondation CMA CGM"، في بيانٍ صادرٍ اليوم، عن إيصال مساعدات إنسانية إلى
لبنان
، وذلك بالتعاون مع مركز الأزمات والمساندة في وزارة
أوروبا
والشؤون الخارجية
الفرنسية
.
وأفادت المؤسسة بأنها وضعت طائرة تابعة لشركة "CMA CGM AIR CARGO" بتصرّف هذه العملية الإنسانية مجاناً، حيث تم شحن نحو 60 طناً من المعدات الطبية والإغاثية لدعم الفرق الطبية والمنظمات الإنسانية العاملة ميدانياً.
وأكدت المؤسسة تسخير خبرتها اللوجستية وفرق عمل المجموعة لضمان تنفيذ هذه الرحلة الأولى التي انطلقت صباح الخميس من مطار "
باريس
شارل ديغول" متجهةً إلى مطار
رفيق الحريري الدولي
في
بيروت
، مشددةً على جهوزيتها التامة للتحرك مجدداً عند الحاجة.
وتتضمن الشحنة وحدة صحية متنقلة، أدوية ومستلزمات طبية، معدات للإيواء، مواد غذائية، منتجات نظافة، ومعدات مخصصة للإغاثة والطوارئ المدنية. ومن المقرر توزيع هذه المواد الطارئة لتعزيز استجابة الطواقم الطبية والمنظمات الإنسانية التي تواجه تزايداً في أعداد
النازحين
واحتياجاتهم، وعلى رأسها: مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"،
الصليب الأحمر
اللبناني، الدفاع المدني، والمنظمات غير الحكومية الناشطة على الأرض.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
Lebanon 24
السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
12/03/2026 23:18:32
12/03/2026 23:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى تستقبل رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وتثني على دعمها لأهالي طرابلس
Lebanon 24
اللبنانية الأولى تستقبل رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وتثني على دعمها لأهالي طرابلس
12/03/2026 23:18:32
12/03/2026 23:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي: سنقدم 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
Lebanon 24
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي: سنقدم 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
12/03/2026 23:18:32
12/03/2026 23:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يشكر ماكرون على وصول 60 طناً من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت
Lebanon 24
سلام يشكر ماكرون على وصول 60 طناً من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت
12/03/2026 23:18:32
12/03/2026 23:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رفيق الحريري الدولي
مطار رفيق الحريري
الصليب الأحمر
رفيق الحريري
الفرنسية
النازحين
الحريري
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
Lebanon 24
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
13:41 | 2026-03-12
12/03/2026 01:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:11 | 2026-03-12
12/03/2026 05:11:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
Lebanon 24
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
17:09 | 2026-03-12
12/03/2026 05:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
Lebanon 24
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:52 | 2026-03-12
12/03/2026 04:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
Lebanon 24
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
16:34 | 2026-03-12
12/03/2026 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:41 | 2026-03-12
إسرائيل تشنّ غارات على "القرض الحسن" في الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)
17:11 | 2026-03-12
توضيح من المكتب الإعلامي لبرّي: هذا الخبر عار عن الصحة
17:09 | 2026-03-12
بينهم أطفال... 9 شهداء حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة أركي
16:52 | 2026-03-12
تهديد لبنان بتوقيت الاعلام الاسرائيلي
16:34 | 2026-03-12
مساء اليوم... بلدة جنوبيّة تعرّضت لقصفٍ إسرائيليّ عنيف
16:22 | 2026-03-12
سفارة لبنان في كندا تشكر الحكومة الكنديّة على مساعدتها الإنسانيّة
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 23:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 23:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 23:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24