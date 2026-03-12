مؤسسة "CMA CGM" تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات

أعلنت مؤسسة "Fondation CMA CGM"، في بيانٍ صادرٍ اليوم، عن إيصال مساعدات إنسانية إلى ، وذلك بالتعاون مع مركز الأزمات والمساندة في وزارة والشؤون الخارجية .



وأفادت المؤسسة بأنها وضعت طائرة تابعة لشركة "CMA CGM AIR CARGO" بتصرّف هذه العملية الإنسانية مجاناً، حيث تم شحن نحو 60 طناً من المعدات الطبية والإغاثية لدعم الفرق الطبية والمنظمات الإنسانية العاملة ميدانياً.

وأكدت المؤسسة تسخير خبرتها اللوجستية وفرق عمل المجموعة لضمان تنفيذ هذه الرحلة الأولى التي انطلقت صباح الخميس من مطار " شارل ديغول" متجهةً إلى مطار في ، مشددةً على جهوزيتها التامة للتحرك مجدداً عند الحاجة.



وتتضمن الشحنة وحدة صحية متنقلة، أدوية ومستلزمات طبية، معدات للإيواء، مواد غذائية، منتجات نظافة، ومعدات مخصصة للإغاثة والطوارئ المدنية. ومن المقرر توزيع هذه المواد الطارئة لتعزيز استجابة الطواقم الطبية والمنظمات الإنسانية التي تواجه تزايداً في أعداد واحتياجاتهم، وعلى رأسها: مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، اللبناني، الدفاع المدني، والمنظمات غير الحكومية الناشطة على الأرض.



