لبنان

مؤسسة "CMA CGM" تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات

Lebanon 24
12-03-2026 | 13:35
مؤسسة CMA CGM تُسيّر جسراً جوياً إنسانياً إلى بيروت بـ 60 طناً من المساعدات
أعلنت مؤسسة "Fondation CMA CGM"، في بيانٍ صادرٍ اليوم، عن إيصال مساعدات إنسانية إلى لبنان، وذلك بالتعاون مع مركز الأزمات والمساندة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وأفادت المؤسسة بأنها وضعت طائرة تابعة لشركة "CMA CGM AIR CARGO" بتصرّف هذه العملية الإنسانية مجاناً، حيث تم شحن نحو 60 طناً من المعدات الطبية والإغاثية لدعم الفرق الطبية والمنظمات الإنسانية العاملة ميدانياً.
 
وأكدت المؤسسة تسخير خبرتها اللوجستية وفرق عمل المجموعة لضمان تنفيذ هذه الرحلة الأولى التي انطلقت صباح الخميس من مطار "باريس شارل ديغول" متجهةً إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مشددةً على جهوزيتها التامة للتحرك مجدداً عند الحاجة.

وتتضمن الشحنة وحدة صحية متنقلة، أدوية ومستلزمات طبية، معدات للإيواء، مواد غذائية، منتجات نظافة، ومعدات مخصصة للإغاثة والطوارئ المدنية. ومن المقرر توزيع هذه المواد الطارئة لتعزيز استجابة الطواقم الطبية والمنظمات الإنسانية التي تواجه تزايداً في أعداد النازحين واحتياجاتهم، وعلى رأسها: مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"، الصليب الأحمر اللبناني، الدفاع المدني، والمنظمات غير الحكومية الناشطة على الأرض.

السيدة عون استقبلت رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وشكرتها على تضامنها مع طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى تستقبل رئيسة مؤسسة "CMA CGM" وتثني على دعمها لأهالي طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي: سنقدم 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يشكر ماكرون على وصول 60 طناً من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24

