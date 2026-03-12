في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان

كشفت القناة الـ14 الإسرائيليّة، أنّ "حكومة تنوي إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في ".

أما هيئة البثّ الإسرائيليّة، فنقلت عن مصدرين إسرائيليين قولهما، إنّ "العملية البرية المكثفة في لبنان من المتوقع أن تبدأ خلال أسبوع".

وأضاف المصدران، أنّ "العملية البرية هدفها نشر المزيد من النقاط العسكرية داخل لبنان وتعميق السيطرة في جنوبه".