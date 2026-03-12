تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غرفة ادارة الكوارث في عكار: 8769 نازحا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في بلدات المحافظة

Lebanon 24
12-03-2026 | 14:11
A-
A+
غرفة ادارة الكوارث في عكار: 8769 نازحا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في بلدات المحافظة
غرفة ادارة الكوارث في عكار: 8769 نازحا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في بلدات المحافظة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 أعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الايواء، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس في 12 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2337 ، والمجموع العام للافراد النازحين 8769 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة .

- خارج مراكز الايواء: عدد العائلات 2011 ، وعدد الافراد النازحين 7782

- داخل مراكز الإيواء : عدد العائلات 263 ، وعدد الافراد النازحين 987 .

موزعين على بلدات : أكروم ، إيلات ، البرج ، البيرة ، التليل ، الحاكور ، الحميرة ، الحوشب ، الحويش ، الحيصة ، الدورة ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب ، الشيخ طابا ، العيون ، القبيات ، القرنة ، القليعات ، الكواشرة ، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، قعبرين كفرملكي وتل حياة ، المنصورة ، النفيسة ، النورة ، ببنين ، برج العرب ، برقايل ، بزال ، بزبينا ، بقرزلا ، بيت أيوب ، بيت غطاس ، بيت يونس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلعباس الشرقي ، تلعباس الغربي ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت ،حرار ، حلبا ، خربة الجرد ، خريبة الجندي ، ديردلوم ، رحبة ، زوق الحصنية ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شان ، شدرا ، شربيلا ، عدبل ، عكار العتيقة ، عمار البيكات ، عندقت ، عيات ، عيدمون ، عين الذهب ، عين يعقوب ، فنيدق ، قبعيت ، قبولا ، قرحا ، كروم عرب ، كفرتون ، مارتوما ، مجدلا ، مشتى حسن ، مشتى حمود ، مشحا ، مشمش ، منيارة ، ووادي الجاموس .

وبلغ عدد مراكز الإيواء حتى اليوم 19 مركز إيواء في المحافظة، منها 14 مركز وصلت قدرته الاستيعابية القصوى".

وذكرت الغرفة بأرقام الهواتف : 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح.

واستقبل الخط الساخن اليوم 105 إتصال".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
غرفة إدارة العمليات والكوارث في بلدية صيدا: استقبال 2000 نازح وفتح 8 مراكز للإيواء
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير وحدة إدارة الكوارث:نحو 96 ألف نازح في مراكز الإيواء و100 وشهيدان منذ بدء التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وحدة إدارة الكوارث: العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء 117228
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حنين السيد: عدد النازحين المسجلين 816 ألف نازح منهم 126 ألف شخص ضمن مراكز الإيواء موزعين على 589 مركز
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 23:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الشؤون

النازحين

الغربي

الدورة

جمالي

المعن

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-12
Lebanon24
17:18 | 2026-03-12
Lebanon24
17:11 | 2026-03-12
Lebanon24
17:09 | 2026-03-12
Lebanon24
16:52 | 2026-03-12
Lebanon24
16:34 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24