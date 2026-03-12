غرفة ادارة الكوارث في عكار: 8769 نازحا موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في بلدات المحافظة

أعلنت غرفة إدارة والأزمات في محافظة ، في تقريرها اليومي، أنه "بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي الاجتماعية في مراكز الايواء، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس في 12 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2337 ، والمجموع العام للافراد 8769 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة .

- خارج مراكز الايواء: عدد العائلات 2011 ، وعدد الافراد النازحين 7782

- داخل مراكز الإيواء : عدد العائلات 263 ، وعدد الافراد النازحين 987 .

موزعين على بلدات : أكروم ، إيلات ، البرج ، البيرة ، التليل ، الحاكور ، الحميرة ، الحوشب ، الحويش ، الحيصة ، ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب ، الشيخ طابا ، العيون ، القبيات ، القرنة ، القليعات ، الكواشرة ، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، قعبرين كفرملكي وتل حياة ، المنصورة ، النفيسة ، النورة ، ببنين ، برج العرب ، برقايل ، بزال ، بزبينا ، بقرزلا ، بيت أيوب ، بيت غطاس ، بيت يونس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلعباس الشرقي ، تلعباس ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت ،حرار ، حلبا ، خربة الجرد ، خريبة الجندي ، ديردلوم ، رحبة ، زوق الحصنية ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شان ، شدرا ، شربيلا ، عدبل ، عكار العتيقة ، عمار البيكات ، عندقت ، عيات ، عيدمون ، عين ، عين يعقوب ، فنيدق ، قبعيت ، قبولا ، قرحا ، كروم عرب ، كفرتون ، مارتوما ، مجدلا ، مشتى حسن ، مشتى حمود ، مشحا ، مشمش ، منيارة ، ووادي الجاموس .

وبلغ عدد مراكز الإيواء حتى اليوم 19 مركز إيواء في المحافظة، منها 14 مركز وصلت قدرته الاستيعابية القصوى".

وذكرت الغرفة بأرقام الهواتف : 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح.

واستقبل الخط الساخن اليوم 105 إتصال".