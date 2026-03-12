سلام شكر قطر لدعمها أكثر من 40500 أسرة نازحة

اتصل الدكتور نواف سلام برئيس مجلس وزراء قطر بن ، وتوجّه بالشكر إليه، وإلى أمير دولة قطر الشيخ ، لدعم دولة قطر لأكثر من 40,500 أسرة نازحة، مقدّمة من صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع شركائه: قطر الخيرية والهلال الأحمر .

Advertisement