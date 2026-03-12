إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان حيّ العمروسية

وجّه الجيش الاسرائيليّ انذاراً عاجلاً للموجودين في الضاحية الجنوبية في ، وتحديدًا في حيّ .



وقال: "لكل من يوجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم موجودون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله. حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمساقة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

