الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لمهاجمته قوة الرضوان جنوبي لبنان

نشر الجيش الاسرائيلي عبر منصة أكس مشاهد أولية قال إنها لجنود جيش الدفاع في جنوب لبنان في عملية مداهمة لمجمعات قوة الرضوان.
#عاجل مشاهد أولية من كاميرات الجسم لجنود جيش الدفاع في جنوب لبنان في عملية مداهمة لمجمعات قوة الرضوان
🔸خلال الأسبوع الماضي وفي إطار عمليات هجومية ليلية مركّزة داهمت قوات جيش الدفاع ودمرت بنى تحتية إرهابية في مجمّعات انتشار تابعة لحزب الله الإرهابي حيث كانت هذه البنى التحتية… pic.twitter.com/Oe4itlGgPs
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
