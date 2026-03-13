تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الرملة البيضاء": ذاكرة العدوان الاسرائيلي تعود إلى الواجهة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-03-2026 | 03:15
A-
A+
الرملة البيضاء: ذاكرة العدوان الاسرائيلي تعود إلى الواجهة
الرملة البيضاء: ذاكرة العدوان الاسرائيلي تعود إلى الواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل أكثر من أربعة عقود، ظهرت صورة شاطئ "الرملة البيضاء" في بيروت على غلاف مجلة "تايم" الاميركية في عدد آب عام 1982، تحت عنوان "تدمير بيروت"، في ذروة الحرب التي شهدتها العاصمة اللبنانية انذاك.
اليوم، يعود الشاطئ نفسه إلى واجهة المأساة، حيث استهدفته غارة إسرائيلية قبل أمس، ما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص من النازحين الذين كانوا يحتمون في خيام نُصبت على طول الشاطئ.
وبين صورة الغلاف عام 1982 وعام 2026، يعود شاطئ "الرملة البيضاء" إلى الواجهة، شاهداً على عدوان يتكرر على لبنان بعد أكثر من أربعين عاماً.
 
 
 

Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. إعادة فتح طريق الرملة البيضاء
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش فرض طوقا امنيا في محيط الغارة الإسرائيلية في الرملة البيضاء
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هوية أحد شهداء "غارة الرملة البيضاء" (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرملة البيضاء

الرملة البيضا

اللبنانية

النازحين

الاميركي

إسرائيل

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:51 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-03-13
Lebanon24
04:54 | 2026-03-13
Lebanon24
04:51 | 2026-03-13
Lebanon24
04:44 | 2026-03-13
Lebanon24
04:42 | 2026-03-13
Lebanon24
04:35 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24