"الرملة البيضاء": ذاكرة العدوان الاسرائيلي تعود إلى الواجهة

قبل أكثر من أربعة عقود، ظهرت صورة شاطئ " " في على غلاف مجلة "تايم" الاميركية في عدد آب عام 1982، تحت عنوان "تدمير بيروت"، في ذروة الحرب التي شهدتها العاصمة انذاك.

اليوم، يعود الشاطئ نفسه إلى واجهة المأساة، حيث استهدفته غارة إسرائيلية قبل أمس، ما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص من الذين كانوا يحتمون في نُصبت على طول الشاطئ.

وبين صورة الغلاف عام 1982 وعام 2026، يعود شاطئ "الرملة البيضاء" إلى الواجهة، شاهداً على عدوان يتكرر على بعد أكثر من أربعين عاماً.

