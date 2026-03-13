مطاعم المتن والشمال.."الحرب في مكان آخر"

يلاحظ أن المطاعم في مناطق المتن مروراً بعدد من بلدات تشهد حركة كثيفة وإقبالاً لافتاً من المواطنين، رغم القلق على البلاد نتيجة التطورات الأمنية.وبحسب ما أفاد به متابعون، فإن العديد من المطاعم امتلأت بالكامل، فيما اصطفّت السيارات أمامها في مشهد يعكس إصرار الناس على متابعة حياتهم اليومية رغم الظروف الصعبة.ويأتي هذا الإقبال أيضاً مع بدء التحضيرات لعيدي والفصح، حيث يفضّل كثيرون الخروج وتناول العشاء مع العائلة أو الأصدقاء في أجواء حاولت أن تتحدى القلق والحرب، في مشهد يجسّد مفارقة لافتة بين أجواء التوتر في بعض المناطق والحياة الطبيعية في مناطق أخرى من .