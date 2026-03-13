تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
مجددًا.. إنذار إسرائيلي إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت
Lebanon 24
13-03-2026
|
03:12
وجّه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
انذارا لاهالي الضاحية الجنوبية لبيروت بوجوب الإخلاء.
وشمل التحذير سكان حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج
البراجنة
وتحويطات الغدير والشياح.
