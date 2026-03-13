ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد

للاسبوع الثاني على التوالي، تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها بشكل كبير، وفقا للجدول الجديد الصادر عن والمياه.



وجاءت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95: 2,131,000 (+127000)



- بنزين 98: 2,172,000 (+125000)



- المازوت: 2,002,000 (+133000)



- :1,680,000 (+79000)



