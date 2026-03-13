تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

البابا لاوون الرابع عشر: للمحافظة على الدور المسيحي في لبنان

Lebanon 24
13-03-2026 | 03:22
البابا لاوون الرابع عشر: للمحافظة على الدور المسيحي في لبنان
البابا لاوون الرابع عشر: للمحافظة على الدور المسيحي في لبنان photos 0
 اعلن المركز الكاثوليكي للإعلام ، في بيان، ان الحبر الأعظم البابا ليون الرابع عشر، استقبل في الفاتيكان، وفداً من مكتب التنسيق بين كنائس ودول البحر المتوسط برئاسة رئيس مجلس أساقفة فرنسا وراعي أبرشية مارساي الكاردينال جان مارك أڤلين الذي تناول أوضاع المكتب ودول البحر المتوسط والتحديات التي يواجهونها، خصوصا في موضوع التنشئة على السلام ومساعدة المهاجرين والنازحين في بلدانهم والعيش المشترك والأخوّة والتضامن على مختلف المستويات داخل الكنيسة وخارجها". 
ولفت البيان الى ان "الحبر الاعظم، تناول المواضيع التي تهمّ المكتب وتوقف مليّاً عند وضع لبنان والحرب الدائرة فيه، وكانت مداخلة للخوري شربل الدكاش الذي يمثّل كنيسة لبنان في هذا المكتب والذي شرح لقداسته وضع البلد حالياً والمشاكل التي يعانيها، شاكراً له التفاتته وصلاته وعمله من أجل السلام في لبنان. كما سألت ريتا أبي حنا الحبر الاعظم سؤالاً عن كيفية إمكان الشبيبة مساعدة غيرهم، وهي مجروحة وتعاني بسبب الحروب وعدم الاستقرار". 

وختم البيان:"في كلامه عن لبنان، ركّز قداسته على أهمية بقاء الشبيبة في أرضهم وعيش القيم المسيحية بطريقة عملية بخاصة الرجاء والعمل على بناء مستقبل أفضل، قائلاً إنه في اتصالاته مع رؤساء الدول، الجميع أكد أهمية الحضور المسيحي في لبنان والشرق الأوسط وضرورة المحافظة على هذا الدور، داعياً إلى وقف الحرب واعتماد لغة الحوار والمصالحة وبناء ثقافة السلام".
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يقول إنه يتابع الوضع في إيران "بقلق عميق"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: السلام في أوكرانيا لا يمكن تأجيله
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يوجّه رسالة إلى الرئيس بري
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل تلقى رسالة شكر من البابا لاوون الرابع عشر والتقى سفيرة النمسا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

البحر المتوسط

الشرق الأوسط

الكاردينال

الكاثوليك

النازحين

المسيحية

مسيحية

على بن

