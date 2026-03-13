هذه حقيقة اشكال عين الرمانة

انتشر فيديو مرفق بخبر يزعم أنه تم إلقاء القبض على عناصر من داخل شقق في منطقة وهم مسلحون وبحوزتهم "بايجر".

إلا أن مصدرًا امنيا نفى هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن الفيديو المتداول يعود إلى إشكال فردي وقع بسبب أفضلية المرور وركن سيارة.

وبحسب المصدر، فقد تدخلت القوى الأمنية سريعاً لفض الإشكال وإعادة الأمور إلى طبيعتها، من دون تسجيل أي حادثة أمنية أو توقيف مرتبط بما يتم تداوله على مواقع التواصل.











