تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحدود الشرقية.. تحشيدات سورية مقابل طمأنة الشرع للبنان والسيناريوهات خطيرة

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
13-03-2026 | 09:00
A-
A+
الحدود الشرقية.. تحشيدات سورية مقابل طمأنة الشرع للبنان والسيناريوهات خطيرة
الحدود الشرقية.. تحشيدات سورية مقابل طمأنة الشرع للبنان والسيناريوهات خطيرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد الحدود اللبنانية–السورية في المرحلة الراهنة تصاعداً ملحوظاً في المؤشرات الأمنية والعسكرية، في ظل بيئة إقليمية مشحونة بالتوتر تتسم باتساع نطاق المواجهة بين إسرائيل وحزب الله وايران .وتكتسب هذه التطورات حساسية خاصة مع تكثيف إسرائيل تحركاتها العسكرية على جبهتها الشمالية، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش تلقّى توجيهات مباشرة منه ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستعداد لتوسيع عملياته العسكرية داخل لبنان تحت عنوان إعادة الهدوء إلى المستوطنات الشمالية. ويتزامن ذلك مع حشود عسكرية إسرائيلية كبيرة على الحدود اللبنانية يُقدَّر عديدها بأكثر من سبعين ألف جندي، في مؤشر يعكس انتقال إسرائيل إلى مرحلة الاستعداد العملي لخيارات تصعيدية قد تتجاوز نطاق الضربات المحدودة، وسط تقديرات متزايدة تتحدث عن احتمال تنفيذ عملية برية قد تمتد إلى ما بعد جنوب نهر الليطاني. بالتوازي مع ذلك، نقلت تقارير إعلامية عن هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس السوري يدرس خيار توجيه ضربات لمواقع تابعة لحزب الله على طول الحدود، ولا سيما في منطقة سهل البقاع.

وعليه، تتزايد المعطيات التي تشير إلى تحركات عسكرية لافتة على الجانب السوري من الحدود، إذ تحدثت تقارير عن انتشار قوات تابعة للحكومة السورية الجديدة في نطاق جغرافي يمتد من طرطوس وحمص وصولاً إلى ريف القصير والمناطق المتاخمة للحدود اللبنانية. ويبدو أن هذا الانتشار يتركز في نقاط مقابلة لسهل البقاع، حيث يتمتع حزب الله بحضور عسكري وشعبي واسع، ما يفتح الباب أمام جملة من السيناريوهات المتباينة حول طبيعة هذه التحركات وأهدافها، ولا سيما في ظل معلومات يتم التداول بها عن وجود قنوات تنسيق أمني غير مباشر بين دمشق وتل أبيب قد تستهدف الحد من نشاط الحزب في المنطقة الحدودية السورية–اللبنانية.

وفي هذا السياق، برز موقف للرئيس السوري أحمد الشرع أعلن فيه وقوفه إلى جانب السلطات اللبنانية في مسعاها لضبط السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً أن تعزيز انتشار الجيش السوري على الحدود مع لبنان والعراق يأتي في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى تحصين الداخل السوري ومنع انتقال تداعيات الصراع الإقليمي إلى أراضيه. كما أشارت وكالة الأنباء العربية السورية إلى أن هذه الحدود تُعد من أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية، نظراً لطبيعتها الجغرافية المعقدة وتشابكها مع مناطق سكانية وزراعية واسعة، الأمر الذي يجعل ضبطها أولوية أمنية للحفاظ على الاستقرار ومنع الأنشطة غير القانونية.

ويرى مراقبون أن النظام السوري الجديد، رغم تحسن علاقاته مع الإدارة الأميركية وعدد من العواصم الغربية والعربية، لا يزال يواجه تحديات داخلية كبيرة، ولم ينجح بعد في بسط سيطرة كاملة على كل الأراضي السورية، ما يجعل من الصعب عليه الانخراط في عمليات عسكرية خارج حدوده أو مواجهة طرف فاعل داخل دولة أخرى. وفي ضوء ذلك، تميل تقديرات سياسية إلى الاعتقاد بأن الدور السوري المحتمل سيبقى محصوراً في إطار حماية الحدود ومنع عمليات التهريب وضبط المخازن العسكرية القديمة لا سيما المستودعات المدفونة تحت الأرض داخل الأراضي السورية. كما أفادت تقارير نقلتها وكالة فرانس برس بأن الجيش السوري عزز بالفعل انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق في خطوة توصف بأنها إجراء احترازي يهدف إلى منع انتقال التوترات الإقليمية إلى الداخل السوري.

من جهة أخرى، يقول متابعون إن احتمال تحريك الشرع للحدود الشرقية، دونه مخاطر سوف تنعكس عليه، حيث أثارت التطورات الأخيرة ردود فعل حادة من فصائل عراقية مسلحة، إذ وجّهت بعض الفصائل المرتبطة بـ الحشد الشعبي تحذيراً شديد اللهجة إلى القيادة السورية الجديدة، معتبرة أن أي تحرك عسكري باتجاه لبنان سيُعد إعلان حرب، ومشددة على أن هذا الإنذار يشكل الرسالة الأخيرة لتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة النطاق. وتلمّح هذه الفصائل إلى القدرة على حشد دعم بشري وسياسي من البيئة الشيعية في المناطق القريبة من الحدود السورية–العراقية في حال اتخاذ قرار سوري بالانخراط في أي تحرك عسكري مرتبط بالجبهة اللبنانية.

وتذهب بعض التقديرات إلى رسم سيناريو تصعيدي محتمل يبدأ بتوتر أو تدخل عسكري عند الحدود الشرقية للبنان، الأمر الذي قد يدفع أطرافاً إقليمية أخرى إلى الانخراط في الصراع، سواء عبر دعم حزب الله من خلال تحركات موازية لفصائل عراقية على الحدود مع سوريا، أو عبر تدخلات إقليمية أوسع قد تشمل أدواراً مباشرة لقوى إقليمية. وفي المقابل، قد يدفع هذا المشهد في لبنان إلى تعزيز التنسيق الداخلي بين حزب الله والجيش وقوى محلية أخرى لحماية الحدود ومنع أي اختراقات محتملة.

وفي خضم هذا المشهد المعقد والمتداخل، يحذر مراقبون من أن أي خطوة عسكرية جديدة قد تفتح الباب أمام تفاعلات داخلية أوسع في سوريا نفسها، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمال عودة التحركات الكردية أو بروز توترات لدى بعض المكونات الاجتماعية كالدروز والعلويين، ومع ذلك، هناك قناعة لدى أكثر من جهة سياسية بأن النظام لن يدخل في مواجهة مع لبنان، وأن ما يُشاع ليس سوى تهويل وتهديد.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
اتصالات لبنانية سورية وإجراءات احترازية على الحدود مع سوريا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصال الشرع ببارزاني.. رسائل طمأنة وتأكيد على "وحدة سوريا"
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: ندعم خطوات حكومتيّ العراق ولبنان الحاسمة لإبعاد الخطر عن بلديهما
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع يطمئن المسؤولين: هذا هدفنا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:01:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

السورية

الشمالي

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-03-13
Lebanon24
09:54 | 2026-03-13
Lebanon24
09:51 | 2026-03-13
Lebanon24
09:44 | 2026-03-13
Lebanon24
09:42 | 2026-03-13
Lebanon24
09:35 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24