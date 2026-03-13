تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
سليمان: العيد الحقيقي للمغترب يوم تسترجع الدولة سيادتها
Lebanon 24
13-03-2026
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
سأل الرئيس
العماد ميشال سليمان
في تصريح: "أهو اليوم حقًا عيد الاغتراب؟".
وقال: "اليوم يبدو الاغتراب مجروحًا، مثل الوطن تمامًا. فالمغترب حزين لأن مدينته أو بلدته حزينة؛ تُقصف بيوتها وتُسوّى بالأرض، ويُهجَّر أهلها إن لم يُقتلوا أو يُصابوا. وتستقبل المدن أبناء القرى المهجَّرة، يحملون معهم ما تيسّر من متاع وذكريات".
أضاف: "لطالما حلم اللبنانيون بالحياد منذ ما قبل
الاستقلال
، وقد ورد هذا الحلم في نصوص تأسيسية متعددة لكنه هذا لم يتحقق. فبدل أن يبتعد
لبنان
عن الصراعات، وجد نفسه لا متورطاً فيها فقط لأجل الآخرين، بل يجذب هذه الصراعات إلى ساحته الوطنية".
تابع: "ويبقى المغترب، مهما ابتعد، يحنّ إلى أرضه الأولى الى قريته "مرقد عنزته"، إلى ذكرياته البسيطة، وإلى تلك الأغنية التي صدح بها
وديع الصافي
"يا ابني بلادك قلبك عطيها".
ختم: "عيد المغترب الحقيقي يوم تسترجع الدولة سيادتها واللبنانيون وحدتهم ويتحقق السلام في ربوع الوطن ونعترف جميعنا بتحييد لبنان وندخل هذه العبارة في مقدمة
الدستور
البند ب".
ضو: لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة
Lebanon 24
ضو: لا سيادة حقيقية من دون دولة قادرة
13/03/2026 12:56:07
13/03/2026 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية النروجية لرجي: نتمنى نجاح الدولة في استعادة استقرارها وبسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها
Lebanon 24
وزير الخارجية النروجية لرجي: نتمنى نجاح الدولة في استعادة استقرارها وبسط سيادتها الكاملة على كامل أراضيها
13/03/2026 12:56:07
13/03/2026 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة السياحة من الكويت: الدولة ملتزمة بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها
Lebanon 24
وزيرة السياحة من الكويت: الدولة ملتزمة بسط سيادتها الحصرية على كامل أراضيها
13/03/2026 12:56:07
13/03/2026 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سليمان استقبل السفير عيسى : نقدر الدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح
Lebanon 24
الرئيس سليمان استقبل السفير عيسى : نقدر الدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح
13/03/2026 12:56:07
13/03/2026 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد ميشال سليمان
ميشال سليمان
العماد ميشال
وديع الصافي
ميشال سليم
الاستقلال
عماد ميش
الدستور
تابع
العدوان الإسرائيلي على لبنان مستمر.. قصف في بيروت والبقاع ومجزرة في صيدا
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي على لبنان مستمر.. قصف في بيروت والبقاع ومجزرة في صيدا
01:48 | 2026-03-13
13/03/2026 01:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
سلام التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه
06:49 | 2026-03-13
13/03/2026 06:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. مكتب فضل الله يحدد أول أيام عيد الفطر
Lebanon 24
رسمياً.. مكتب فضل الله يحدد أول أيام عيد الفطر
06:47 | 2026-03-13
13/03/2026 06:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: التنازل عن العقيدة الوطنية "نحر للبنان" والمنطقة تتجه للعدالة
Lebanon 24
قبلان: التنازل عن العقيدة الوطنية "نحر للبنان" والمنطقة تتجه للعدالة
06:33 | 2026-03-13
13/03/2026 06:33:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش بعد وصوله للبنان: لن ندّخر أي جهد في السعي نحو مستقبل سلمي
Lebanon 24
غوتيريش بعد وصوله للبنان: لن ندّخر أي جهد في السعي نحو مستقبل سلمي
06:26 | 2026-03-13
13/03/2026 06:26:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
Lebanon 24
بعد قصف الضاحية الجنوبية... هذا ما لاحظه مواطنون عندما استفاقوا اليوم
13:17 | 2026-03-12
12/03/2026 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
Lebanon 24
إسقاط "بالباراشوت" لزوجة سلام والوكالات الدولية مستاءة من الاداء
00:10 | 2026-03-13
13/03/2026 12:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
07:00 | 2026-03-12
12/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
Lebanon 24
في تصعيد خطير... هذا ما تنوي إسرائيل القيام به في لبنان
14:03 | 2026-03-12
12/03/2026 02:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
14:49 | 2026-03-12
12/03/2026 02:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
01:48 | 2026-03-13
العدوان الإسرائيلي على لبنان مستمر.. قصف في بيروت والبقاع ومجزرة في صيدا
06:49 | 2026-03-13
سلام التقى حاكم مصرف لبنان.. هذا ما تمّ بحثه
06:47 | 2026-03-13
رسمياً.. مكتب فضل الله يحدد أول أيام عيد الفطر
06:33 | 2026-03-13
قبلان: التنازل عن العقيدة الوطنية "نحر للبنان" والمنطقة تتجه للعدالة
06:26 | 2026-03-13
غوتيريش بعد وصوله للبنان: لن ندّخر أي جهد في السعي نحو مستقبل سلمي
06:18 | 2026-03-13
مخزومي يتهم الحكومة بالتقاعس: هل إصلاح الاقتصاد يشعل حرباً أهلية؟
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
13/03/2026 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
13/03/2026 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
13/03/2026 12:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
